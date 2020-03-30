ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليتوانيا إلى 484

2020/03/30 | 11:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت حكومة ليتوانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 484 حالة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر مطلعة، قولها انه "حتى الساعة 8:00 صباحا اليوم الاثنين، تم تأكيد 484 حالة إصابة بالفيروس في البلاد"​​​، كما تم الإعلان فعليا عن وفاة سبعة أشخاص مصابين بالفيروس.

وقد مددت ليتوانيا نظام الحجر الصحي حتى نيسان المقبل، كما حذرت السلطات، جميع الذين سينتهكون قواعد الحجر من عواقب وخيمة.

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