ادارة نادي امانة بغداد تزور محترفيها للاطمئنان عليهم

2020/03/30 | 11:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

زارت ادارة نادي امانة بغداد، اليوم الاثنين، محترفي الفريق المتواجدين في احد فنادق العاصمة.

وذهب نائب رئيس النادي محمد فرحان، لزيارة اللاعبيين المحترفين، لغرض تفقده لأحوالهم والوقوف على احتياجاتهم.

وختمت إجراءات حظر التجوال المفروض على العاصمة بغداد، بسبب تفشي وباء كورونا ابتعاد اللاعبين عن التدريبات.

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