2020/03/30 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو بين الشد والجذب والرفض والقبول..هل سيتمكن الزرفي من العبور؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو بين الشد والجذب والرفض والقبول..هل سيتمكن الزرفي من العبور؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).