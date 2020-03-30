2020/03/30 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأحد باستخدام دواء كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمالاً كبيرة.وأكدت وزارة الصحة الأمريكية في بيان أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل “أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف هذه العلاجات للمرضى المراهقين والراشدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تسمح للمستشفيات باستخدام عقار كلوروكين لعلاج كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تسمح للمستشفيات باستخدام عقار كلوروكين لعلاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).