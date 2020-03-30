اقتراح جديد لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي

2020/03/30 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن الخطة التي يمكن أن يلجأ إليها مسئولو كرة القدم في إنجلترا، كي يتم استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في ظل توقف البطولة مع انتشار فيروس ”كورنا“ في أوروبا بشكل خاص.

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