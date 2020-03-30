الامانة تقوم بحملة تعفير للبتاوين

2020/03/30 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد عن اجراء حملة لتعفير منطقة البتاوين.وقال بيان للامانة، ان “ملاكاتها في بلدية الرصافة بحملة لتعفير وتعقيم منطقة البتاوين والمحلة 102 ، تعفير محطات المجاري ضمن ساحة النصر وساحة النضال وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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