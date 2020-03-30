الحشد والجيش يطلقان عملية “ربيع الانتصارات الكبرى” لتطهير جزيرتي نينوى وصلاح الدين

2020/03/30 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، عملية “ربيع الانتصارات الكبرى” لتطهير جزيرتي نينوى وصلاح الدين من فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء44 و 51 وعمليات نينوى للحشد الشعبي، والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة الفوج التكتيكي وفوج سوات وفوجين من

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