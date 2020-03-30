طقس العراق.. أمطار وكتلة هوائية دافئة

2020/03/30 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، الاثنين، تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق، وارتفاعاً ملموسا في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل....

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