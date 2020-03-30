العراق يسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

2020/03/30 | 11:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظتا النجف وواسط، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا.وقالت دائرة صحة النجف في بيان ورد لـشفق نيوز، إن "أحد مرضى الكورونا الراقدين في مستشفى الحكيم العام توفي اليوم الاثنين"، موضحة أن "المريض يبلغ من العمر 69 عاما وهو من محافظة النجف / حي العلماء ومن الوافدين من سوريا قد عانى من مضاعفات مرض السكري وذات الرئة".وأشار البيان إلى أن "ملاكتنا الطبية والصحية بذلت جهودا كبيرة في معالجته خلال الايام الماضية".من جانبه أبلغ مصدر طبي شفق نيوز"، بان "دائرة صحة واسط سجلت اليوم، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 80 عاما".

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