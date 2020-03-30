إصابات كورونا في أميركا تتخطى الـ140 ألفا ووفياتها تلامس الـ2500

2020/03/30 | 11:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 140 ألف إصابة.ووفق جامعة جونز هوبكنز، فأن فيروس كورونا أودى بحياة 2467 في الولايات المتحدة، وأصاب أزيد من 140 ألفا، لتحتل بذلك المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات.وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تشهد الولايات المتحدة ذروة معدل الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين.وقال ترامب "ستكون هناك خسارة فادحة قبل الانتصار على الفيروس، والأسبوعان المقبلان فاصلان في معركتنا ضده.

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