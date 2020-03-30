تويتر يحذف مقطعي فيديو للرئيس البرازيلي شكك فيهما بجدوى اجراءات الحجر الصحي

2020/03/30 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذف "تويتر"، مقطعين مصورين للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، شكك فيهما بجدوى إجراءات الح...





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