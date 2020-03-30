المالية النيابية تكشف سبب تأخر رواتب المحالين الجدد على التقاعد

2020/03/30 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت اللجنة المالية النيابية، سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، مؤكدة سعيها لص...





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