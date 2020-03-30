تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في محافظتي النجف وواسط

2020/03/30 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

اعلنت دائرتا صحة محافظتي واسط والنجف، الاثنين (30 آذار 2020)، تسجيل حالتي وفاة جديدة لمصابين بفايرو...





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