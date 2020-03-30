"واشنطن منطقة كوارث " حسب ما أعلن عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب

2020/03/30 | 11:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية_اين} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، منطقة كوارث على خلفية انتشار فيروس كورونا.وكان ترامب أصدر في وقت سابق اليوم مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.كما أعطى تعليمات بتقديم مساعدات من الميزانية الفيدرالية لكل المناطق المتضررة في الولايتين، حسب بيانين للبيت الأبيض.يذكر أن آخر بيانات تنشرتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي تتابع تفشي الفيروس “كوفيد-19” في العالم، أظهرت أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 124 ألف شخص، توفي منهم حوالي 2.2 ألف

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