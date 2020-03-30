اليمن..الدولة الوحيدة التي لم يخترقها كورونا في المنطقة

2020/03/30 | 11:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية_اين} أكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، خلو اليمن من إصابات فيروس كورونا، بعد فحص مئات الحالات المشكوك فيها بالإصابة.وقال ألطف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن خلال إحاطة إعلامية مباشرة عبر فيسبوك:” إنه حتى صباح هذا اليوم الأحد لم نسجل في اليمن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد”.

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