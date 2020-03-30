ملك تايلاند يعزل نفسه مع 20 فتاة خوفاً من فيروس كورونا

2020/03/30 | 11:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ملك تايلند ماها فاجيرالونغكورن بعزل نفسه ذاتيا عن طريق استئجار فندق الماني فاخر بصورة كاملة وكان يصطحب معه 20 امرأة من نسائه.ويعتقد أن الملك ماها حجز جميع غرف فندق سونينبيشل في ولاية بافاريا الالمانية من اجل العزل الذاتي خلال فترة جائحة فيروس كورونا.وقالت صحيفة “بلد” الالمانية إن الملك، 67عاما، حجز الفندق بكامله

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