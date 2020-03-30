اللجنة المالية تكشف سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد

2020/03/30 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشفت اللجنة المالية النيابية، سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، مؤكدة سعيها لصرف رواتبهم خلال الفترة المقبلة.وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد يرجع إلى وجود خلل في دوائرهم"، لافتاً إلى أن "هناك أعداداً كبيرة تقدر بأكثر من 200 ألف شخص أحيلوا على التقاعد في يوم واحد".وأشار إلى أن "هناك مقترحاً كان لدى اللجنة المالية لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، وتم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب في 22 كانون الثاني الماضي، إلا أن العطلة التشريعية حالت دون التصويت على التعديل".وأضاف، أن "اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس هيأة التقاعد ووعد الأخير بحل المشكلة بعد تعاون الدوائر المعنية معه".

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