أوامر وزارية بمتابعة ومحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار

2020/03/30 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأمر وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، بمتابعة أسعار المواد الغذائية بصورة مستمرة ومحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار، مؤكدا على ضرورة التقيد بعدم السماح بأي خرق لحظر التجوال.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اجرى في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين جولة تفقدية في عدد من مناطق العاصمة بغداد للاطلاع على الاجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لتطبيق حظر التجوال".واثنى الياسري بحسب البيان، على "الجهود التي يبذلها منتسبي وزارة الداخلية بمختلف تشكيلاتهم" ، مؤكداً على "ضرورة التقيد بعدم السماح بأي خرق لحظر التجوال من أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين".واشار البيان الى ان "الياسري أمر بمتابعة أسعار المواد الغذائية بصورة مستمرة ومحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار" ، مشددًا على "أهمية انسيابية حركة شاحنات البضائع الاساسية والخضروات والمواد الغذائية".

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