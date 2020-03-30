التربية البرلمانية تقترح تمديد دوام المدارس ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ آب المقبل

2020/03/30 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ دوام المدارس ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ آب المقبل، فيما اﺳﺘﺒﻌﺪت أي ﻓﻜﺮة ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪرس ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺒﻮر ﻟﻠﺼﻔﻮف “ﻏﻴﺮ المتهية”، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ المواد ﻟﻠﺼﻔﻮف المنتهية.وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺼﻲ اﻟﻴﺎﺳﺮي ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح “تابعته المستقلة: […]

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