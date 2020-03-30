تركيا تُجلي آلاف اللاجئين من الحدود مع اليونان وتخضعهم للفحص الطبي

2020/03/30 | 11:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت #تركيا منذ أيام بإجلاء آلاف اللاجئين من منطقة #إدرنة الحدودية مع اليونان، ونقلهم إلى مراكز صحية بغية إخضاعهم للفحص الطبي ضمن إجراءات وقف تفشي فيروس #كورونا.وعمدت السلطات التركية

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