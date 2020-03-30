عبدالامير الركابي - الخروج من النهضة الزائفة؟/1

2020/03/30 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي ظل المجال المعروف بالعالم العربي والشرق المتوسطي، يعاني على مدى يتعدى القرنين من الزمن إشكالية أساسية تمحورت حول هدف "اللحاق بالغرب" ودخول العصر، هذا الاشكال كان وليد مايعرف بالتنبه لصعود الغرب وحداثته وثورته الالية المصنعية، ومااتصل بها من منجزشامل في العلوم والاداب وطرائق العيش، بالمقابل كانت المنطقة الواقعة على الطرف الشرقي من المتوسط، ماتزال محكومة لوطاة الانقطاع التاريخي......

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