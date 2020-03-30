رسميا.. إدارة الغذاء والدواء الامريكية تسمح باستخدام عقارين ضد كورونا

2020/03/30 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا، أمس الأحد، باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، لكن في المستشفيات فقط.وأكدت وزارة الصحة الأميركية في بيان أن "إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف (هذه العلاجات) للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".وحذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزليا، وذلك بعد أن توفي أحد سكان ولاية أريزونا عقب تناوله فوسفات الكلوروكين المخصص لتنظيف أحواض السمك، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.وأضف الاعلام الامريكي، أن "المعهد الوطني للصحة وإدارة البحث والتنمية في مجال الطب الحيوي في الولايات المتحدة يعمل على اختبارات سريرية للعلاجات".ويعد كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين عقاران مضادان للملاريا يعلّق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالا كبيرة.

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