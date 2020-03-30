2020/03/30 | 11:40 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم د.
مصطفى يوسف اللداوي مضى أكثر من شهر على غزوة كورونا الشرسة لدول العالم قاطبةً وللجنس البشري عموماً، انطلاقاً من مدينة ووهان الصينية، التي تماثل سكانها للشفاء، وخلت مناطقها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠ووهان تتحررُ والصينُ تنتصرُ والوباءُ فيها ينحسرُ) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصطفى يوسف اللداوي مضى أكثر من شهر على غزوة كورونا الشرسة لدول العالم قاطبةً وللجنس البشري عموماً، انطلاقاً من مدينة ووهان الصينية، التي تماثل سكانها للشفاء، وخلت مناطقها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠ووهان تتحررُ والصينُ تنتصرُ والوباءُ فيها ينحسرُ) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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