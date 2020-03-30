🟠ألبُشرى يا أهل القلوب:

2020/03/30 | 11:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلنا لم يَعُد هناك من أهل القلوب في دُنيانا – دُنيا المصالح – سوى القليل ألنادر , بحيث لو صادفك منهم أحداً ..يستوجب عليكَ أداء صلاة الشكر و تقديم […]

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