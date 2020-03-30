للحد من كورونا.. متطوعون والحشد الشعبي يواصلون تعفير الديوانية ومساعدة العوائل المتعففة

2020/03/30 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الحشد الشعبي بالتعاون مع المتطوعون، الثلاثاء، تعفير الاحياء السكنية في محافظة الديوانية للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه ” لليوم العاشر على التوالي تواصل الفرق المتخصصة في الحشد الشعبي وبالتعاون مع المتطوعين يواصلون تعفير الاقضية والنواحي في محافظة الديوانية للوقاية والحد من انتشار

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