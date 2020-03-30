فلسطين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/30 | 11:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا في قرية قطنة، ليرفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 115.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر في "الإيجاز الصحفي اليومي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قرية قطنة بالضفة الغربية إلى 39 حالة"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف انه "تم إجراء فحوصات لـ629، مؤكدا أن جميعها جاءت "سلبية".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، قال أمس الأحد، إن دعم الفقراء ومساعتهم، على رأس قائمة أولويات الحكومة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب اشتيه على "تويتر" قائلا "أولوياتنا خلال أزمة كورونا، هي دعم القطاع الصحي حتى يصبح فعالا في دعم الفقراء ومساعدتهم خلال هذه الفترة الصعبة"، لافتا إلى أن من بين الأولويات أيضا مواصلة دفع رواتب الموظفين، وتأمين احتياجات القطاع الأمني.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي 700 ألف مصاب، بينهم أكثر من 34 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 150 ألف شخص.

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