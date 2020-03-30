صفقة قياسية في طريقها إلى اليونايتد

2020/03/30 | 11:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاعفت ثقة مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد، في صفقة قياسية قد تصل إلى 135 مليون جنيه إسترليني، كي يحل محل الفرنسي بول بوجبا.

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