البصرة.. ضبط 21 مواطناً و289 عجلة ضمن مخالفات حظر التجوال

2020/03/30 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة الصدمة الامنية بمحافظة البصرة 21 مخالفا لحظر التجوال الصحي فضلاً (289) عجلة مخالفة وذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد من تفشي وباء كورونا.وذكر بيان لمديرية شؤون الأفواج الطوارئ في قيادة شرطة المحافظة انه تم نصب سيطرات في عموم البصرة لغرض تطبيق حظر تجوال الصحي ونشر ثقافة الوعي الصحي وتقديم المساعدة لابناء المحافظة […]

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