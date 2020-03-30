وفاة المغني الأميركي جو ديفي بفيروس كورونا

2020/03/30 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مغني موسيقى الكانتري جو ديفي الحائز جائزة غرامي بسبب فيروس كورونا المستجد عن 61 عاماً.وجرى الإعلان عن وفاة ديفي على صفحته في فيسبوك في منشور أفاد بأنه توفي يوم الأحد جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا.وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بالفيروس وأنه يتلقى رعاية طبية.وقد قال وقتها:

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