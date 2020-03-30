وزارة عراقية تسترجع طريقة لتسليم رواتب موظفيها بعد انقطاع الانترنت

2020/03/30 | 11:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، يوم الاثنين، عن انقطاع الانترنت في مبناها بسبب حظر التجوال، فيما نوهت إلى ان رواتب بعض موظفيها ستصرف بشكل يدوي نتيجة ذلك الانقطاع.وقالت الوزارة في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "نظراً لعدم وجود خدمة الانترنت في مبنى وزارة الثقافة بسبب حظر التجوال، تنوه دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار موظفيها الذين رواتبهم على الماستر كارد ان رواتبهم سيتم صرفها بشكل يدوي وعن طريق معتمدين مخولين لايصالها الى مناطق سكناهم".ودعت دائرة الفنون العامة موظفيها إلى "التواصل مع الدائرة عبر موقعها او ارقام الهواتف للإعلام عن مناطق سكناهم وارقام هواتفهم ليتسنى للمعتمدين الوصول لهم".

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