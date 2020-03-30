بعد تقارير أمريكية.. قيادي بالنجباء يعلن جهوزية الحركة للرد على أي هجوم ويتوعد بـ ’’رد قاسٍ’’

2020/03/30 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعربت حركة "النجباء"، بزعامة أكرم الكعبي، الإثنين (30 اذار 2020)، عن استعداد "فصائل المقاومة العراقية"، للرد على أي عدوان أمريكي محتمل.

وقال القيادي في الحركة حيدر اللامي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فصائل المقاومة العراقية جاهزة للرد على اي عدوان أمريكي مرتقب، وهذه الفصائل على أهبة الاستعداد لأي مواجهة، وردنا هذه المرة سيكون قاسيا في حال حصول أي اعتداء على الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة العراقية".

وأضاف اللامي، أن "هناك توحيد وتنسيق بين فصائل المقاومة العراقية كافة، والكل مستعد وجاهز لأي مواجهة، وهذه الفصائل لها الإمكانية الكاملة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، فالعدة والعدد مستعدة لأي طارئ".

وفي سياق ذي صلة، أعرب رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاثنين (30 اذار 2020)، عن قلقه من رصد طيران غير مرخص قرب مناطق عسكرية في العراق، مؤكداً أن أي عمل حربي يعتبر تهديداً لأمن المواطنين وانتهاكا للسيادة، ومصالح البلاد العليا.

وقال عبد المهدي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "القيام بأعمال حربية غير مرخص بها يعتبر تهديداً لأمن المواطنين وانتهاكا للسيادة ولمصالح البلاد العليا".

وأضاف أن "الاعمال اللا قانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة"، مؤكداً أن "الحكومة ستتخذ كل الاجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ولمنعهم من القيام بهذه الأعمال".

واوضح عبد المهدي: "نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية"، محذرا من "مغبة القيام بأعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها".

واكد ان "الجهود يجب ان تتوجه لمحاربة داعش وبسط الامن والنظام ودعم الدولة والحكومة والتصدي لوباء كورونا"، محذراً "من خطورة القيام باي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة العراقية".

ودعا رئيس الوزراء المستقيل، إلى "وقف الخروقات والأعمال الانفرادية واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت، في تقرير نشرته يوم السبت الماضي، نقلاً عن مصادر أمريكية، إن الإدارة الأمريكية أبلغت القادة العسكريين بالاستعداد للتصعيد ضد جهات ترتبط بعلاقات مع إيران، داخل العراق.

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