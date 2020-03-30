الصدر عبر تويتر: كورونا لايفرق بين أحد وآخر فكفاكم صراعات طائفية بحجة الدين والوطن

2020/03/30 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غرّد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، (30 آذار 2020)، مجدداً، بشان فيروس كورونا، مبيناً ان الوباء ليس طائفياً ولا عرقياً.

وقال الصدر في تغريدته عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الوباء ليس طائفياً ولا عرقياً، فلم يفرق بين دول الالحاد والاسلام ولم يفرق بين دول الاسلام ودول المسيح واليهود وغيرها، فكفاكم صراعات طائفية بحجة الدين او الوطن او غير ذلك".

ورأى الصدر، في وقت سابق، أن من أسباب تفشي جائحة كورونا تقنين ’’زواج المثليين’’، فيما دعا كل الحكومات لإلغاء القوانين التي تسمح به.

وقال الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر، عنونها بـ"رسائل السماء"، إن "من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء، هو تقنين (زواج المثليين)".

واردف: "من هنا أدعو كل الحكومات الى الغاء هذا القانون فورا"، مرجحا أن هذا من شأنه أن يكون "بمثابة الندم على الذنب".

بغداد اليوم- متابعة

كشفت اللجنة المالية النيابية، سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، مؤكدة سعيها لصرف رواتبهم خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

اكدت عضو خلية الازمة البرلمانية، النائبة غيداء كمبش، الاثنين (30 آذار 2020)، بان 50 ألف مدني ستدخل عوائهم أزمة انسانية بداية من الشهر المقبل.

وذكرت كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مناشدات كثيرة تصلنا من العاملين في ال

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين (30 اذار 2020) بمشاركة الطيران المروحي العسكري في تطبيق اجراءات فرض حظر التجوال غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش المروحي وبإشراف قيادة ع

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