رسمياً.. إدارة الدواء والغذاء الأمريكية تسمح للمستشفيات باستخدام ’’عقارين’’ لعلاج كورونا

2020/03/30 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية رسميا، أمس الأحد، باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، لكن في المستشفيات فقط.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية في بيان أن "إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف (هذه العلاجات) للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".

وحذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزليا، وذلك بعد أن توفي أحد سكان ولاية أريزونا عقب تناوله فوسفات الكلوروكين المخصص لتنظيف أحواض السمك، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وأضف الاعلام الامريكي، أن "المعهد الوطني للصحة وإدارة البحث والتنمية في مجال الطب الحيوي في الولايات المتحدة يعمل على اختبارات سريرية للعلاجات".

ويعد كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين عقاران مضادان للملاريا يعلّق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالا كبيرة.

بغداد اليوم- بغداد

حذف "تويتر"، مقطعين مصورين للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، شكك فيهما بجدوى إجراءات الحجر الصحي لاحتواء الفيروس التاجي الجديد، الأمر الذي عده الموقع الاجتماعي انتهاكا لقواعده.

وكان الرئيس البرازيلي قد نشر

بغداد اليوم- واسط

اعلنت دائرتا صحة محافظتي واسط والنجف، الاثنين (30 آذار 2020)، تسجيل حالتي وفاة جديدة لمصابين بفايروس كورونا.

وقالت دائرة صحة واسط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت صباح اليوم، حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا في

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس ، أنها أصحبت قادرة على فحص أكثر من 1300 شخص يومياً بدل 100 للكشف عن إصابتهم بفايروس كورونا.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي إن "هذا التطور أسهم بسرعة تشخيص

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