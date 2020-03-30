2020/03/30 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السفارة الإيرانية في بغداد، حملة لرفع العقوبات الامريكية الظالمة بحق الشعب الإيراني تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وحصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الاثنين، على نسخة منها وجاء فيها ما يلي “أيها المواطنون الأعزاء ومحبو الشعب الإيراني العظيم إن فيروس كورونا يشكل تهديداً عالمياً ومواجهة هذا التهديد العالمي يتطلب تعاوناً عالمياً؛ إلا أن العقوبات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الإيرانية في بغداد تطلق حملة ضد السياسات الأمريكية الظالمة بحق شعبها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الإيرانية في بغداد تطلق حملة ضد السياسات الأمريكية الظالمة بحق شعبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).