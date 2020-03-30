وزارة الصناعة: تجهيز المستشفيات بنحو 47 ألف لتر من سائل الاوكسجين

2020/03/30 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن تجهيز ( 2026 ) أسطوانة غاز الأوكسجين و ( 46700 ) لتر من سائل الاوكسجين لمختلف المستشفيات الحكومية والاهلية في العاصمة بغداد من بداية فرض حظر التجوال في البلاد.وقال مدير عام الشركة سفيـان فـوزي الجبـوري في في بيان تلقت “العهد نيوز”، […]

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