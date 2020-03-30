2020/03/30 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام الداخلية: جميع جثامين المتوفين بفيروس كورونا دفنت في النجف

يتبع.



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