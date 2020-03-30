صحة كردستان: مجمل الإصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 22 إصابة

2020/03/30 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الأثنين (30 آذار 2020)، أن مجمل الإصابات بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 22 حالة إصابة.

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إعلام الداخلية: جميع جثامين المتوفين بفيروس كورونا دفنت في النجف

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الانواء الجوية، الاثنين (30 آذار 2020)، عن حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين، مبينة أن المنطقة الوسطى ستشهد طقساً غائماً، فيما ستتساقط أمطار متوسطة الشدة في الشمال، بينما تكون الحالة الجوية جنوبي البلاد ذات طقس صحو مع

بغداد اليوم- بغداد

طمأن البنك المركزي العراقي، الاثنين (30 اذار 2020)، الموظفين والمتقاعدين بأن رواتب شهر نيسان متوفرة في حساب وزارة المالية، وذلك بعد جدل وتصريحات إعلامية كثيرة تحدثت عن عم قدرة العراق على توفير الرواتب، في ظل استمرار هبوط أسعار ا

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