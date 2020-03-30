تباين في درجات الحرارة وتساقط للأمطار في بعض المناطق.. حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين

2020/03/30 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الانواء الجوية، الاثنين (30 آذار 2020)، عن حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين، مبينة أن ...





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