المثنى.. حجز أكثر من ألف عجلة ودراجة نارية لمخالفتهم حظر التجوال

2020/03/30 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة المثنى اليوم الإثنين، عن حجز أكثر من ألف عجلة ودراجة نارية أثناء فترة حظر التجوال المفروض في المحافظة. وقال قائد الشرطة اللواء سامي سعود، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان القوات الامنية بمختلف صنوفها تشارك في تطبيق حظر التجوال بعموم المناطق، مشيرا إلى ان المخالفين لاجراءات الحظر يتعرضون للمساءلة القانونية والغرامات فضلا عن […]

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