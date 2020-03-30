برلماني يدعوا إلى دعم المواطنين الذين أثر حظر التجوال على عملهم

2020/03/30 | 12:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب آراس حبيب ، اليوم الاثنين، الحكومة الى دعم المواطنين ممن لم تتوفر لهم فرص عمل ثابتة بعد فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.وقال حبيب في بيان، "اذا كان الحظر مهماً وهو كذلك لتجنب وباء كورونا والخروج منه بأقل الخسائر، فإن من مهمات الحكومة دعم الفئات الفقيرة التي لا تملك إلا قوت يومها".واضاف، أن "إجراءات التشديد وهي مطلوبة لابد أن ترافقها إجراءات عاجلة لحفظ التوازن المجتمعي عبر اتباع استراتيجية موازية لمواجهة الوباء وتتمثل في دعم المواطنين ممن لم تتوفر لهم فرص عمل ثابتة تجعلهم في منأى عن الهزات غير المتوقعة".متابعا: "فالطبقة السياسية التي لم تتمكن طوال ١٧ عاماً من اتباع خطط تنموية طويلة الأمد عليها الآن اتباع إجراءات طوارئ تضمن حق الحياة للملايين من أبناء شعبنا ممن لم ينخرطوا في سلك الوظائف أو شبكات الحماية".والجدير بالذكر أن رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، كان قد شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة موازية مع استمرار تمديد حظر التجوال الى 11 نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.انتهى

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