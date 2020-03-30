الديوانية توجه بتطبيق العقوبات الصارمة بحق مخالفي قرار حظر التجوال

2020/03/30 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت خلية الازمة في الديوانية الأجهزة الأمنية بفرض حظر التجوال على المواطنين، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين فيما شددت على متابعة الأسواق والمحال التجارية وساحات بيع الخضار لضمان عدم رفع الأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس مستغلي الأزمات، واتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحقهم.وقال رئيس خلية الازمة في الديوانية المحافظ زهير الشعلان في بيان تلقت […]

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