ما علاقة “كورونا” بزواج المثليين؟ ناشطون يخاطبون الصدر: دكتور “اكعد راحة”

2020/03/30 | 12:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تغريدة جديدة نشرها زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر على حسابه على “تويتر” تحدَّث خلالها عن وجود علاقة بين انتشار فيروس “#كورونا” والمثلية الجنسية، سخرية واسعة.وغرَّد الصدر، تحت عنوان “رسائل السماء”

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