إقليم كردستان يعلن تسجيل 22 حالة إصابة جديد بـ”كورونا”

2020/03/30 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان يوم الاثنين تسجيل 22 حالة اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية في الاقليم.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه خلال الساعات الـ24 الماضية خضع 500 شخص للفحوصات المختبرية موزعة كالاتي: 324 في اربيل ، و120 في السليمانية، و56 في دهوك.واضاف البيان ان النتائج اظهرت […]

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