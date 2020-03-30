صحيفة أميركية تنشر تقريرًا شاملًا بعنوان: “العراق في ورطة”!.. وتتحدث عن 4 أصعدة

2020/03/30 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استعرضت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عدة مؤشرات تخص الوضع العراقي اقتصاديا وصحيا وامنيا وسياسيا، فيما أكدت أن “العراق في ورطة”.وقالت الصحيفة في تقرير رصدته “يس عراق”، إن “العراق يعاني على كل الأصعدة كافة تقريبا، بعد تراجع عائدات النفط، مصدر الدخل الرئيسي للحكومة، والفشل في تشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل […]

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