فريد العليبي - هلع البرجوازية الكمبرادورية .

2020/03/30 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي تعكس التصريحات الأخيرة لسمير ماجول رئيس منظمة الصناعة والتجارة التونسية هلع جزء من البرجوازية التي يرتبط نشاطها الاقتصادي بالتوريد والتصدير فهى تجد نفسها جراء غلق الحدود البحرية والبرية والجوية في حالة عجز عن مواصلة نشاطها الاقتصادي المعتاد وهو الذي تغنم منه أرباحها كما ان الغلق الجزئي لبعض المناطق الصناعية يفزعها فهي مطالبة بسداد أجور عملتها وهم في وضع الحجر الصحي العام المعلن عنه من قبل مجلس ......

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