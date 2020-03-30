النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين - برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب

2020/03/30 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين النقابة الفلاحية اليوم قوية أكثر من أي وقت مضى، ونحن مصرون على السير في طريق تحقيق الثورة الزراعية، التي تعتمد على بلورة مفهوم الزراعات البيئية الطبيعية ضد الزراعات الرأسمالية، هذا هو مشروعنا المستقبلي.أومة كوفيد 19 قدمت لنا خدمة كبيرة، رغم ما نتج عنه من كارثة ووفيات إلا أنها أكدت مصداقية جميع طروحاتنا، التي دافعنا عنها وندافع عنها بكل إصرار، ونحن اليوم واثقون صحة من مشروعنا أكثر من أي وقت مضى......

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