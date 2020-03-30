سامح عسكر - فيروس كورونا..عالم بلا مأوى

2020/03/30 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر أكتب إليكم وقد وصل ضحايا الفيروس ل 34 ألف إنسان والإصابة ل 700 ألف وزيادة، وقد فضلت ذكر هذه الأرقام لتأريخ المقال الذي مؤكد أنها ستتصاعد وتتغير لأرقام مرعبة في المستقبل، ومع انتفاضة العالم وحملات الإعلام للتوعية لا يمكن القول أن تلك الانتفاضة أتت بثمارها حتى الآن..فأكثر دولتين تأثرتا بالفيروس "إيطاليا وأسبانيا" الحياه هناك شبه متوقفة والحجر الصحي يسع مناطق كثيرة ورغم ذلك فالأرقام تتصاعد بمتوسط 700......

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