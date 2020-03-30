لماذا أمهل ترامب الاحزاب العميلة لإيران شهر ؟

2020/03/30 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد السامرائي قرار كان الشعب العراقي من سنين وعلى مختلف أطيافه و اتجاهاته ينتظره ويتأمل من كل حكومة جديدة أن تفعله فيجدها صورة لا تختلف عن سابقاتها ألا وهو توفير...أكمل القراءة ←

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