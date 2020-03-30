احتلال العقول أخطر من احتلال الأوطان !؟

2020/03/30 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري دهاقنة الفساد والتجهيل ..بشير الهندي ( النجفي ) إنموذجاً قبيحاً … كما وصلني على الخاص من قلب مدينة النجف المنكوبة من سيدة عربية عراقية نجفية شيعية ....أكمل القراءة ←

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