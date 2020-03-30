حين يكون القضاء في موضع الاتهام !!!

2020/03/30 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي يتوّهم البعض أنّنا حين نهاجم فساد أحزاب السلطة الحاكمة , ننطلق من خلفيّات طائفية أو قومية أو حزبية ..والحقيقة أنّ الأمر ليس كذلك , فالحقيقة واضحة عندنا...أكمل القراءة ←

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